Блогер Ершова рассказала о неприятных особенностях жизни в США

Россиянка описала жуткие подробности жизни в США: "Дружба по-американски"
Фото: www.unsplash.com
Многие обстоятельства вызывают желание поскорее уехать оттуда

В нашей стране осталось еще немало людей, которые верят в миф о прекрасной и беззаботной жизни в западных государствах. Однако на самом деле привлекательная картинка, созданная в свое время на телевидении благодаря активной пропаганде, рассыпается на глазах. Российская путешественница Марина Ершова поделилась своими наблюдениями о жизни в Соединенных Штатах Америки.

Жуткие нюансы проживания в этой стране могут привести в состояние шока людей, которые привыкли к совсем другим условиям. В первую очередь, путешественница обратила внимание на недостаток личного пространства. Ершова сообщила, что многие американские семьи объединяются для общего ведения хозяйства. Они сообща проживают на больших территориях, делят кухню и общее пространство. Для людей, которые привыкли к уединению, жизнь в подобных условиях может стать серьезным испытанием.

В то же время привыкшие к задушевным разговорам россияне ужаснутся из-за подхода американцев к этому вопросу. Все разговоры между ними обычно ограничиваются общими темами, никто не хочет знать о переживаниях других людей.

"Дружба по-американски ограничивается приятельскими разговорами о погоде и планах на выходные", – сообщила девушка.

Блогер обратила отдельное внимание на проблемы с медициной. В Америке она очень дорогая, многие жалуются на недоступность квалифицированной помощи. Также неприятное открытие ждет неподготовленного человека в магазине. На кассе в общий чек включают дополнительные налоги, так что сумма будет отличаться от той, на которую покупатель изначально рассчитывал.

К слову, ранее путешественница описала неприятные нюансы жизни в Армении.

Источник: Яндекс. Дзен ✓ Надежный источник
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