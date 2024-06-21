В Британии мужчина получил назад съеденные коровой часы спустя 50 лет

Удивительную историю активно обсуждают в Сети

В жизни нередко происходят ситуации, достойные экранизации. Так, в британском графстве Шропшир мужчине удалось вернуть себе съеденные коровой целых 50 лет назад дорогие часы. Речь идет о настоящем богатстве – животное проглотило часы престижной марки Ролекс.



Британец рассказал, что сделал себе дорогущий подарок на 21-й день рождения. В пересчете на современные деньги часы стоили порядка полумиллиона рублей. Парень очень радовался и гордился дорогим украшением. Однако спустя некоторое время произошла крайне неприятная ситуация.

Мужчина потерял часы во время выпаса коров. Он предположил, что ремешок оборвался, после чего дорогое его сердцу сокровище упало в траву, а затем стало кормом для одной из коров. Тогда парень очень сильно расстроился, но сумел накопить себе на новые часы.

Удивительное продолжение эта история получила спустя больше полувека. Один из местных кладоискателей попросил у наследников мужчины разрешение побродить по его землям. Искатель сокровищ хотел найти старые монеты, но обнаружил покрытые грязью и позеленевшие часы. Он отдал их обескураженному 95-летнему хозяину, который решил не ремонтировать находку, а ставить ее на долгую память.

К слову, ранее людей поразила жуткая история пенсионерки, которая лишилась обеих ног после ночного нападения насекомых. Женщине пришлось адаптироваться к новым условиям жизни.