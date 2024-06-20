В Ирландии пенсионерка осталась без обеих ног после укусов насекомых во сне

Жуткая история получила широкий резонанс

Трагическое происшествие из Ирландии облетело весь мир. Там бедная пенсионерка осталась без обеих ног из-за укуса насекомых, которые напали на нее ночью. История 69-летней Джози из ирландской деревни Дуррус поразила людей в разных странах мира.



Женщина живет яркой и насыщенной жизнью. Уроженка Великобритании переехала в Ирландию в восьмидесятые годы. Она подарила жизнь шестерым детям, а теперь является гордой бабушкой 12 внуков. Жизненная энергия и оптимизм не покидали пожилую женщину даже в таком почтенном возрасте. Однако, к сожалению, нападение насекомых привело к трагедии.

Печальная встреча с кровососущими произошла год назад. После этого у пенсионерки развилась агрессивная инфекция. Медики старались сделать все возможное для того, чтобы спасти конечности Джози, однако им это не удалось. В конце концов, обе ноги пришлось ампутировать.

После тяжелой операции женщина переехала к одной из своих дочерей. Пенсионерка понимает, что некоторые привычные активности теперь ей недоступны, однако не теряет присутствие духа и старается адаптироваться к новым условиям жизни.

К слову, ранее большой интерес в информационном пространстве вызвала история мужчины, который съел популярный продукт и вскоре умер.