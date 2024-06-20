В Ирландии пенсионерка осталась без обеих ног после укусов насекомых во сне

Пенсионерка осталась без обеих ног после укусов насекомых во сне
Фото: www.unsplash.com
Жуткая история получила широкий резонанс

Трагическое происшествие из Ирландии облетело весь мир. Там бедная пенсионерка осталась без обеих ног из-за укуса насекомых, которые напали на нее ночью. История 69-летней Джози из ирландской деревни Дуррус поразила людей в разных странах мира.

Женщина живет яркой и насыщенной жизнью. Уроженка Великобритании переехала в Ирландию в восьмидесятые годы. Она подарила жизнь шестерым детям, а теперь является гордой бабушкой 12 внуков. Жизненная энергия и оптимизм не покидали пожилую женщину даже в таком почтенном возрасте. Однако, к сожалению, нападение насекомых привело к трагедии.

Печальная встреча с кровососущими произошла год назад. После этого у пенсионерки развилась агрессивная инфекция. Медики старались сделать все возможное для того, чтобы спасти конечности Джози, однако им это не удалось. В конце концов, обе ноги пришлось ампутировать.

После тяжелой операции женщина переехала к одной из своих дочерей. Пенсионерка понимает, что некоторые привычные активности теперь ей недоступны, однако не теряет присутствие духа и старается адаптироваться к новым условиям жизни.

К слову, ранее большой интерес в информационном пространстве вызвала история мужчины, который съел популярный продукт и вскоре умер.

Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
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