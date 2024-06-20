Экс-ведущую программы "Вести" Курбангалееву* объявили в розыск

Ведущую программы "Вести" объявили в розыск
Фарида Курбангалеева. Кадр "Россия 1"
Ее подозревают виновной в деле об оправдании терроризма

Бывшую сотрудницу телеканала "Россия 1" Фариду Курбангалееву* объявили в розыск. Соответствующее упоминание появилось на сайте МВД РФ. Ее подозревают в преступлении по статье 205.2 УК РФ о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Ранее журналистка была внесена в перечень экстремистов.

База розыска МВД России

Свою карьеру Курбангалеева* начинала на казанском телевидении, а в 2007 году она перешла на телеканал "Россия 1", став корреспондентом и вскоре получив повышение до ведущей передачи "Вести". После 2014 года она ушла с российского ТВ из-за разногласий по поводу освещения событий на Украине.

После этого она стала преподавать в Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино", а в 2018 году перебралась в Прагу, где стала ведущей новостей и специальных эфиров на российских оппозиционных СМИ. 

В начале 2024 года журналистка завела свой канал в соцсетях, после чего ее внесли в перечень экстремистов в России.

*внесена в перечень экстремистов по делу об оправдании терроризма

Источник: ТАСС

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