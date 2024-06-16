Назван самый полезный для желудка овощ

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Продукты, которые люди ежедневно употребляют, оказывают невероятное влияние на качество их жизни, здоровье, настроение и общее состояние организма. Очень важно правильно составлять домашнее меню и питаться сбалансировано. Россиянам подсказали, какой привычный овощ является самым полезным для желудка.
Речь идет о хорошо всем известном огурце. Этот овощ оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует микрофлору, помогает пищеварению и в целом укрепляет работу этой важнейшей системы организма.
Согласно информации, полученной в результате исследования, в огурцах было обнаружено высокое содержание веществ, обладающих смягчающим эффектом. Этот продукт питания помогает снять воспаление в желудке, улучшает процесс переваривания пищи и помогает сохранить здоровье.
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