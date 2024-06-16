Назван самый полезный для желудка овощ

Назван самый полезный для желудка овощ
Фото: www.unsplash.com
Правильный рацион – залог здоровой и долгой жизни

Продукты, которые люди ежедневно употребляют, оказывают невероятное влияние на качество их жизни, здоровье, настроение и общее состояние организма. Очень важно правильно составлять домашнее меню и питаться сбалансировано. Россиянам подсказали, какой привычный овощ является самым полезным для желудка.

Речь идет о хорошо всем известном огурце. Этот овощ оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует микрофлору, помогает пищеварению и в целом укрепляет работу этой важнейшей системы организма.

Согласно информации, полученной в результате исследования, в огурцах было обнаружено высокое содержание веществ, обладающих смягчающим эффектом. Этот продукт питания помогает снять воспаление в желудке, улучшает процесс переваривания пищи и помогает сохранить здоровье.

Источник: МедикФорум ✓ Надежный источник

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