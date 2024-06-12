Селин Дион призналась в обмане поклонников из-за своего диагноза

Селин Дион призналась в обмане поклонников из-за своего диагноза
Селин Дион. Кадр: YouTube.com
О болезни артистка знала последние 17 лет

Певица Селин Дион в последние годы перестала давать концерты – всему виной неизлечимое заболевание, развитие которого уже дошло до крайней точки. В недавнем интервью знаменитость призналась, что почти 17 лет обманывала поклонников, демонстрируя, что у нее все хорошо со здоровьем.

Дион говорит, что она старалась вести себя героически, не показывая общественности темную сторону своей жизни. Хотя синдром скованности мышц с каждым днем заставлял ее чувствовать себя все хуже и хуже. 

Долгое время певица старалась разобраться, что с ней происходит. После озвучивания диагноза она не могла поверить, что это правда. В конечном итоге Селин решила, что ей пора признаться во всем перед фанатами, благодаря которым она и стала знаменитой.

"Ложь оказалась непосильной", – сказала артистка.

Сейчас Дион надеется, что сможет пройти реабилитацию и вернуть возможность петь, чтобы снова выступать перед зрителями. Певица говорит, что если не получится выйти на сцену, то она на нее заползет.

Источник: Super

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