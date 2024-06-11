Игрок "Что? Где? Когда?" получил 8,5 лет колонии по делу о фейках

Игрока "Что? Где? Когда?" жестко наказали в России
Илья Новиков*. Кадр: YouTube.com
Против него готово еще одно разбирательство

Бывшего участника шоу "Что? Где? Когда?" и адвоката Илья Новиков* признали виновным в деле о распространении фейков о ВС РФ. Ему вынесли заочный вердикт в виде 8,5 лет лишения свободы, а также запретили в течение 4 лет заниматься адвокатской деятельностью и администрировать сайты.

Известно, что с 2019 года Новиков* проживает на Украине. Россия намеревается добиваться его экстрадиции, чтобы привлечь к уголовной ответственности. Также в отношении адвоката готовят новый вердикт по делу о государственной измене и переходе на вражескую сторону – по статье ему может грозить пожизненное лишение свободы. В ФСБ заявляют, что сейчас мужчина сражается на стороне украинцев в рядах теробороны.

Новиков* на Украине является адвокатом Петра Порошенко. Он защищал летчицу Надежду Савченко и режиссера Олега Сенцова. После этих разбирательств его выгнали из клуба "Что? Где? Когда?", запретив участвовать в играх. До этого ему удалось заработать две "Хрустальные совы".

В ноябре 2022 года Новикова* внесли в реестр иноагентов, а прошлым летом московская Адвокатская палата лишила его статуса адвоката из-за "недостойного поведения".

*признан иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: Прокуратура Москвы

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