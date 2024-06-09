Лебедев назвал малочисленность населения главной проблемой России

Артемий Лебедев назвал главную проблему России
Артемий Лебедев. Кадр видео "ВКонтакте"
Он объяснил, почему страна не попала в тройку самых крупных мировых экономик

Блогер Артемий Лебедев в своем выпуске обзора новостей высказался о получении Россией четвертого места в списке крупнейших экономик мира. Первые позиции достались США, Индии и Китаю, рейтинг привел Всемирный банк. Дизайнер объяснил, почему нашей стране не удалось попать в победную тройку.

По его словам, главной проблемой России в данной ситуации является ее малонаселенность. В государствах-лидерах проживает гораздо больше людей. Например, в Штатах количество жителей составляет около 333 млн человек, в Индии и Китае – по 1,4 млрд. Именно это и является причиной отставания в рейтинге.

"Это очень-очень мало для экономики", – заявил он.

При этом Лебедев выразил мнение, что Россия, несмотря на обилие санкций, продолжает хорошо себя чувствовать в экономическом плане.

Ранее блогер Артемий Лебедев пожаловался на жизнь в США.

Источник: ВКонтакте

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