Покинувший Россию комик Чужой рассказал о стыде быть русским

За границей он часто испытывал из-за этого неловкость

Стендап-комик Денис Чужой, эмигрировавший из России за границу, вспомнил, как в самом начале проживания в другой стране стеснялся своего происхождения. Когда в беседе заходила эта тема, ему было неловко говорить, что он россиянин.

По его словам, первое время ему вообще хотелось скрывать ото всех свою принадлежность к России. Как только Чужой признавался в этом собеседнику, ему хотелось постоянно перед ним оправдываться.

Из-за дискомфорта юморист некоторые время избегал беседы на эту тему с кем-либо. И только недавно он избавился от этого чувства и начал все больше говорить с другими людьми о своей стране.

Сейчас Чужой живет в Берлине. Он рассказывал, что первые месяцы жизни за границей были сложными, поскольку ему оказалось трудно собрать все необходимые документы для получения немецкой творческой визы. До этого комик проживал в Турции.

Ранее о своем переезде из Украины в Великобританию сообщил бывший участник ЧБД Сергей Детков.