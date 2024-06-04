Певица Нюша рассказала о деталях развода с мужем

Певица Нюша выдала детали громкого развода с мужем
Нюша. Фото: соцсети
Артистка дала большое интервью

Некоторое время назад популярная российская певица Нюша сообщила многочисленным поклонникам, что ее лодка семейного счастья разбита. Девушка рассказала, что разводится с предпринимателем Игорем Сивовым. Теперь артистка дала большое интервью и раскрыла любопытные подробности громкого расставания.

Стоит отметить, что слухи о проблемах в паре ходили очень давно. Частенько появлялась информация о том, что Игорь не считает нужным хранить супруге верность и периодически ходит налево. Разумеется, такой подход к созданию семьи Нюшу не устраивал.

Однако молодые люди, которые воспитывают двоих общих детей, старались сделать все для того, чтобы сохранить брак. Нюша рассказала, что примерно полтора года назад супруги договорились на свободные отношения. Это показалось им костылем, который еще мог поддержать брак. Однако ничего путного из этой затеи не вышло – пара разошлась.

Нюша также призналась, что пока не нашла подходящих слов, чтобы объявить о разрушении семьи своим наследникам. Артистка считает правильным сообщить детям о разводе спустя некоторое время и планирует сделать это в некоей игровой форме.

К слову, ранее Нюша произвела фурор в социальных сетях, выложив пикантную, откровенную фотографию.

Источник: YouTube-канал Fametime TV ✓ Надежный источник
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