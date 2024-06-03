Несчастный кот стал жертвой морской свинки – видео

Несчастный кот стал жертвой морской свинки – видео
Фото: www.unsplash.com
Грызун оказался очень наглым

Часто в семьях живут сразу несколько домашних питомцев. Люди любят окружать себя пушистыми четвероногими товарищами, которые поднимают настроение и помогают бороться с негативными эмоциями. Однако частенько между самими зверьми возникают серьезные разногласия.

На видеокамеру попала забавная зарисовка из жизни кота и морской свинки. Несмотря на внушительные габариты кота, в этой семье больше прав оказалось у морской свинки. Так, грызун бессовестно распоряжается мисками с едой. Несчастный котик буквально стал жертвой прожорливой свинки и остался без обеда.

Дело в том, что мелкий грызун с руками и ногами забрался в тарелку кота и с большим удовольствием начал есть насыпанный туда корм. Несчастному котику оставалось лишь с ужасом наблюдать за тем, как его обед пропадает в жерле мелкого наглеца. Видеоролик насмешил пользователей социальных сетей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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