Несчастный кот стал жертвой морской свинки – видео

Грызун оказался очень наглым

Часто в семьях живут сразу несколько домашних питомцев. Люди любят окружать себя пушистыми четвероногими товарищами, которые поднимают настроение и помогают бороться с негативными эмоциями. Однако частенько между самими зверьми возникают серьезные разногласия.



На видеокамеру попала забавная зарисовка из жизни кота и морской свинки. Несмотря на внушительные габариты кота, в этой семье больше прав оказалось у морской свинки. Так, грызун бессовестно распоряжается мисками с едой. Несчастный котик буквально стал жертвой прожорливой свинки и остался без обеда.

Дело в том, что мелкий грызун с руками и ногами забрался в тарелку кота и с большим удовольствием начал есть насыпанный туда корм. Несчастному котику оставалось лишь с ужасом наблюдать за тем, как его обед пропадает в жерле мелкого наглеца. Видеоролик насмешил пользователей социальных сетей.