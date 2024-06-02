Овечкин высказался об отъезде российских спортсменов в Европу

Овечкин высказался об отъезде российских спортсменов в Европу
Александр Овечкин. Кадр: YouTube.com
Он дал им профессиональный совет

Хоккеист Александр Овечкин отреагировал на новость об отъезде некоторых российских футболистов в зарубежные клубы на фоне политической ситуации. Он утверждает, что в этом нет ничего предосудительного.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" заявил, что спортсмены должны пробовать свои силы в состязаниях за пределами страны, если есть такая возможность. 

"Я думаю, что все хотят выступать в сильнейших чемпионатах, и, если есть возможность развиваться, то почему нет", – отметил он.

Ранее Дмитрий Губерниев поддержал футболиста "Краснодара" Матвея Сафонова, которого взяли во французский "ПСЖ". Он не разделил возмущений россиян, которые недовольны "непатриотичным" поступком спортсмена и послал всех в одно место.

Источник: YouTube

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