Кот-баскетболист покорил Сеть – видео

Из усатого вышел отличный спортсмен

Владельцы домашних животных обычно очень любят своих питомцев и готовы уделять им массу времени. Многие относятся к зверькам, как к любимым деткам, и стараются привлечь их к здоровому, спортивному образу жизни. Новой звездой интернета стал кот-баскетболист.



Хозяева всерьез озаботились спортивной карьерой усатого и сделали целую нарезку с его выступлениями. Конечно, здесь не обошлось без спецэффектов, но результат того стоил. На красочных кадрах усатый то профессионально набивает мяч об пол, то закидывает его в сетку, то показывает другие трюки.

Интернет-публика пришла в восторг от такого контента. Под забавным видеороликом появилось множество комментариев и реакций. Любители животных готовы часами обсуждать достижения своих и чужих котиков.