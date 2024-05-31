Режиссер Куликов осудил поведение Бурунова на съемках "Полицейского с Рублевки"

Артист подхватил опасное "заболевание"

Сергей Бурунов, как и его коллега по кинематографу Александр Петров, стали безумно известными после выхода на телеэкраны сериала "Полицейский с Рублевки". Режиссер этой киноленты Илья Куликов уверен, что именно он со своим сериалом дал двум актерам путевку в жизнь. К сожалению, артисты отплатили своему благодетелю не лучшим образом.



Режиссер пожаловался на неприемлемое поведение Сергея Бурунова и Александра Петрова. Что касается молодого артиста, оказалось, что он, почувствовав славу и любовь публики, сильно расслабился и начал регулярно прикладываться к бутылке. По итогу с артистом было крайне сложно вести переговоры и о чем-то договариваться.

А Бурунов подхватил опасное "заболевание". В какой-то момент Сергей почувствовал себя очень знаменитым и востребованным: серьезное влияние на его характер оказала ярко проявившаяся "звездная болезнь", подчеркивает Куликов. Дошло до того, что Бурунов возомнил себя главной звездой проекта и нагло требовал сократить ему рабочий день, а также повысить оплату.

"Например: "Не хочу я 12 часов сниматься, хочу сниматься максимум 8 часов за миллион, потому что я очень важен", – рассказал о непомерных аппетитах Бурунова расстроенный режиссер.

Куликов подчеркнул, что, став популярными, оба артиста скатились до "скотского состояния". Иногда Бурунов даже требовал платить ему до 80 миллионов за один эпизод. В конце концов, Илья решил не продлевать контракты с Сергеем и Александром. После этого количество ролей у проблемных артистов заметно снизилось, отмечает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, что еще один режиссер затаил обиду на Сергея Бурунова.