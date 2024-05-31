Режиссер Куликов осудил поведение Бурунова на съемках "Полицейского с Рублевки"

Миллион за день и наглые требования: как Бурунов скатился до "скотского состояния"
Сергей Бурунов. Фото: соцсети
Артист подхватил опасное "заболевание"

Сергей Бурунов, как и его коллега по кинематографу Александр Петров, стали безумно известными после выхода на телеэкраны сериала "Полицейский с Рублевки". Режиссер этой киноленты Илья Куликов уверен, что именно он со своим сериалом дал двум актерам путевку в жизнь. К сожалению, артисты отплатили своему благодетелю не лучшим образом.

Режиссер пожаловался на неприемлемое поведение Сергея Бурунова и Александра Петрова. Что касается молодого артиста, оказалось, что он, почувствовав славу и любовь публики, сильно расслабился и начал регулярно прикладываться к бутылке. По итогу с артистом было крайне сложно вести переговоры и о чем-то договариваться.

А Бурунов подхватил опасное "заболевание". В какой-то момент Сергей почувствовал себя очень знаменитым и востребованным: серьезное влияние на его характер оказала ярко проявившаяся "звездная болезнь", подчеркивает Куликов. Дошло до того, что Бурунов возомнил себя главной звездой проекта и нагло требовал сократить ему рабочий день, а также повысить оплату.

"Например: "Не хочу я 12 часов сниматься, хочу сниматься максимум 8 часов за миллион, потому что я очень важен", – рассказал о непомерных аппетитах Бурунова расстроенный режиссер.

Куликов подчеркнул, что, став популярными, оба артиста скатились до "скотского состояния". Иногда Бурунов даже требовал платить ему до 80 миллионов за один эпизод. В конце концов, Илья решил не продлевать контракты с Сергеем и Александром. После этого количество ролей у проблемных артистов заметно снизилось, отмечает женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно, что еще один режиссер затаил обиду на Сергея Бурунова.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

В Польше раскрыли зловещий план Киева против России

Власти Незалежной никак не успокоятся

Стали известны подробности последних дней Заворотнюк

Состояние актрисы ухудшилось две недели назад

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей