Аккомпанемент песне в виде хвоста кота насмешил публику – видео

Усатый в душе музыкант

Видеоролики с необычным поведением братьев наших меньших пользуются огромной популярностью в социальных сетях. Существуют отдельные группы и каналы, посвященные забавным зарисовкам из жизни пушистых любимцев. Новой звездой интернет-пространства стал необычный котик-музыкант.



Усатый живет в творческой семье и не отстает от своих владельцев. Когда маленькая хозяйка котика решила потренироваться на струнном инструменте, пушистый не смог остаться в стороне. При этом к процессу он подключился весьма необычным образом. Котик начал аккомпанировать девочке с помощью хвоста.

Когда малышка перебирала струны, хвост котейки начинал двигаться в такт. Такие необычные подергивания тела кота очень насмешили публику. Под видеороликом появилось много забавных комментариев. Люди отмечают, что котейка прекрасно научился пользоваться инструментом, который ему дала природа – собственным хвостом.