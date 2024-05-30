Аккомпанемент песне в виде хвоста кота насмешил публику – видео

Аккомпанемент песне в виде хвоста кота насмешил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый в душе музыкант

Видеоролики с необычным поведением братьев наших меньших пользуются огромной популярностью в социальных сетях. Существуют отдельные группы и каналы, посвященные забавным зарисовкам из жизни пушистых любимцев. Новой звездой интернет-пространства стал необычный котик-музыкант.

Усатый живет в творческой семье и не отстает от своих владельцев. Когда маленькая хозяйка котика решила потренироваться на струнном инструменте, пушистый не смог остаться в стороне. При этом к процессу он подключился весьма необычным образом. Котик начал аккомпанировать девочке с помощью хвоста.

Когда малышка перебирала струны, хвост котейки начинал двигаться в такт. Такие необычные подергивания тела кота очень насмешили публику. Под видеороликом появилось много забавных комментариев. Люди отмечают, что котейка прекрасно научился пользоваться инструментом, который ему дала природа – собственным хвостом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

"С русскими на Киев": на Украине сделали неожиданное признание

Люди устали от бесконечного кошмара

Затея провалилась. Раскрыто фиаско Зеленского

Стратегия Киева оказалась бессмысленной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей