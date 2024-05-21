Известный российский актер Иван Колесников раскритиковал Париж

Он рассказал, где жить лучше всего

Актер "Движения вверх" Иван Колесников, сын Сергея Колесникова, рассказал о своем любимом городе. По его признанию, нет места лучше, чем Москва – тут он родился, вырос и завел собственную семью.

Самым любимым районом в столице он называет центр, поскольку там очень приятно гулять. Артист утверждает, что прошел там уже все вдоль и поперек, а также часто предпочитает пройтись до места работы, а не ехать на машине.

Колесников утверждает, что в последнее время в Москве очень многое изменилось в лучшую сторону. Видно, что за городом ухаживают, облагораживают, хотя он и не считает, что менять плитку для пешеходов следует так часто.

В сравнении с другими заграничными столицами российская тоже выигрывает, считает артист.

"Количество сумасшедших на квадратный метр в Москве гораздо меньше, чем в том же Париже. Ну и отношение к городу – у москвичей все-таки есть какое-то соблюдение правил этикета и уважения к городу. Это очень здорово", – признался он.

Если бы он выбирал альтернативу городу, то стал бы жить в Санкт-Петербурге – там ему тоже очень нравится.