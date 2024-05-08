Обезьяна спародировала зажигательный танец сексуальных девушек – видео

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Жаркие танцы – излюбленный способ многих женщин привлечь внимание к своей персоне. Существует огромное количество видов сексуальных плясок, среди которых особенной популярностью стал пользоваться тверкинг. Именно этот секси-танец решила спародировать умная обезьянка.
Главной фишкой плясок является интенсивное потрясывание ягодицами. Надо полагать, обезьяна насмотрелась видеороликов с такими танцами и решила блеснуть своими талантами. Стоит отметить, что шимпанзе отлично справилась с задачей.
Сначала мохнатая красотка развернулась к зрителям спиной и стала активно трясти ягодицами. Затем обезьяна исполнила сложный трюк. Она резко встала на передние лапы, задние вытянула вверх и в такой позе тоже потрясла ягодицами. Разумеется, необычное представление произвело фурор в социальных сетях.
Вражеские снаряды были сбиты ПВО
Позицию России обозначила Мария Захарова