Обезьяна спародировала зажигательный танец сексуальных девушек – видео

Шимпанзе была очень убедительна

Жаркие танцы – излюбленный способ многих женщин привлечь внимание к своей персоне. Существует огромное количество видов сексуальных плясок, среди которых особенной популярностью стал пользоваться тверкинг. Именно этот секси-танец решила спародировать умная обезьянка.



Главной фишкой плясок является интенсивное потрясывание ягодицами. Надо полагать, обезьяна насмотрелась видеороликов с такими танцами и решила блеснуть своими талантами. Стоит отметить, что шимпанзе отлично справилась с задачей.

Сначала мохнатая красотка развернулась к зрителям спиной и стала активно трясти ягодицами. Затем обезьяна исполнила сложный трюк. Она резко встала на передние лапы, задние вытянула вверх и в такой позе тоже потрясла ягодицами. Разумеется, необычное представление произвело фурор в социальных сетях.