Известная певица отправилась на шоппинг в стрингах и простыне

Известная певица отправилась на шоппинг в стрингах и простыне
Певица Doja Cat. Фото: соцсети
Откровенные фотографии шокировали публику

Российские и зарубежные знаменитости очень любят эпатировать окружающих, выкидывая не всегда адекватные штуки. Например, известная американская певица и рэперша Doja Cat отправилась по магазинам в крайне необычном наряде. Девушка надела стринги, а остальные части оголенного тела прикрыла простыней.

Откровенные фотографии со странного шоппинга получили широкий резонанс и активно обсуждаются в социальных сетях. Западная звезда посчитала уместным погулять в полуголом виде по магазинам Нью-Йорка.

Фото: соцсети

При этом 28-летняя красотка с готовностью позировала перед папарацци. Doja Cat была в черных стрингах и элегантных туфельках лодочкой. Пышную грудь знаменитости прикрывала лишь белая простынка.

В таком эпатажном виде знаменитость отправилась по брендовым магазинам. В одном из известных ювелирных бутиков красотка примерила роскошное кольцо. Разумеется, за необычным выходом в свет с большим вниманием наблюдали все окружающие. Певицу фотографировали и поддерживали ее смелость восторженными возгласами.

Фото: соцсети

К слову, ранее большой резонанс в социальных сетях вызвала максимально откровенная фотография "самой сексуальной девушки-юриста" в мире.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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