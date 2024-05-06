Бард Никитин подтвердил отмену юбилейного концерта в Москве

Юбилейный концерт барда Никитина отменен после скандала
Сергей Никитин. Кадр: YouTube.com
Музыкант прокомментировал случившееся

Советский артист Сергей Никитин лишился выступления в Москве после того, как его обвинили в финансировании ВСУ. Скандал произошел из-за участия барда в фестивале "Возраст счастья" в Черногории, куда также были приглашены иноагенты. После этого в публичном пространстве появились слухи, что якобы мероприятие направлено на спонсирование украинской армии.

Концерт Никитина в России был задуман к 80-летию артиста. Он должен был состояться 13 июня в Центре бардовской песни, но в итоге мероприятие убрали с афиши, а за все проданные билеты организаторы согласились вернуть деньги. По их словам, музыкант отказался от выступления сам, поскольку его супруга Татьяна себя плохо чувствует. При этом они не исключили, что бард может приехать в Москву в июле.

Татьяна и Сергей Никитины, в свою очередь, после шумихи утверждали, что никогда не занимались противоправной деятельностью и не собираются этого делать, а все новости об этом являются ложью.

"Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию нехудших граждан России", – говорил артист.

Позже он лично подтвердил, что 13 июня не приедет в российскую столицу, но объяснять причины решения Никитин отказался.

Источник: Daily Storm

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