Вросший в диван кот насмешил россиян – видео

Пушистый выглядел уморительно

Многие люди, заглядывая на ресурсы, где собраны смешные видеоролики из жизни братьев наших меньших, в итоге на долгие часы там зависают. Просмотр пушистого контента можно сравнить с сеансом успокаивающей медитации. Так, новый герой социальных сетей у любого человека обязательно вызовет улыбку.



Пушистый лентяй точно не из тех, кто готов обременять себя лишними обязанностями. Котик явно любит отдохнуть и больше всего предпочитает расслабляться на комфортном диване. Дошло до того, что котейка буквально врос в огромное лежбище.

Рыжий кот отлично сочетается с бежевым диваном. Заботливые хозяева пушистого решили запечатлеть необычное поведение любимого котейки.

Усатый удобно разместился на спинке дивана и практически вмялся в него всем телом. Мохнатую голову котейка разместил таким образом, будто она является продолжением спинки дивана. Такой забавный и необычный контент заставил пользователей социальных сетей от души посмеяться.