Популярная телеведущая показала жаркий снимок в купальнике

Популярная телеведущая показала жаркий снимок в купальнике
Майя Джама. Фото: соцсети
Знаменитость обладает ангельской внешностью

К счастью для любителей горячего контента, российские и зарубежные звезды регулярно пополняют свои странички в социальных сетях откровенными фотографиями. Знаменитые девушки внимательно следят за своим внешним видом и радуют окружающих невероятной красотой.

На этот раз отличилась известная британская телеведущая Майя Джама. Красотка выложила соблазнительную фотографию в стильном, черном бикини. Девушка является счастливой обладательницей ангельской внешности и идеального тела, так что новый смелый кадр привел в восторг мужскую часть ее армии фанатов.

Британская красотка продемонстрировала на свежей фотографии волнующие формы звездной груди и соблазнительную линию лебединой шеи. Волосы телеведущая кокетливо распустила, очаровательные кудряшки добавили кадру особое обаяние.

Фото: соцсети

К слову, ранее публику порадовала откровенная фотография известной российской супермодели, которая успела покорить западные подиумы.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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