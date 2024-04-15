Зрители массово ушли с концерта Серова в Угличе

Зрители массово сбежали с концерта Серова
Фото: соцсети
Народ был возмущен

С начала 2024 года Александр Серов отправился в крупный гастрольный тур по российским городам, его выступления плотно расписаны до конца апреля. В минувшее воскресенье он исполнил свои хиты перед жителями Углича, и мероприятие завершилось со скандалом.

В соцсетях публика рассказала, что зрители массово покинули концерт Серова еще до официального завершения. Публика не дождалась, пока артист представит свою команду и, быть может, исполнит еще что-нибудь на бис. Как оказалось, все решили пораньше забрать свои вещи из гардероба.

Подобное поведение возмутило других людей на концерте, которые остались в зале до самого конца, чтобы порадовать Александра Серова.

"Стыдоба!!!... Люди, это неуважение к гостям, не будьте вы стадом баранов! Дождитесь, когда артисты покинут сцену – это вопрос считанных минут!", – пишут они в соцсетях.

Ранее видео с выступлений певца стали настоящим хитом в соцсетях – все из-за неудачных брюк, которые откровенно подчеркивали мужское достоинство Серова. На этом фоне звезды выступили в его защиту, отметив, что ничего страшного артист не засветил – да и с ними иногда происходили существенные курьезы, за которые до сих пор стыдно.

Источник: соцсети

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