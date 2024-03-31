Как выглядит 19-летний сын Жади и Лукаса из "Клона": появилось новое фото

На кого больше похож парень?

Сериал "Клон" стал настоящей сенсацией для начала нулевых – многие внимательно следили не только за тем, как развиваются отношения Жади и Лукаса на экране, но наблюдали за ними за кадром. Ведь актеров Джованну Антонелли и Мурилу Бенисиу тоже связывал друг с другом пылкий роман.

Артисты пробыли вместе несколько лет – в 2005 году у них появился на свет общий сын Пьетро. Однако вскоре после рождения ребенка пара приняла решение расстаться.

Сейчас Джованна и Мурилу близкие друзья – они регулярно записывают совместные видео в соцсетях, подшучивая друг над другом. Их сын вырос и тоже посвятил себя шоу-бизнесу. Недавно отец опубликовал с ним совместное фото и показал, как сейчас выглядит 19-летний Пьетро.

"Рабочий день с сыном", – подписал кадр Бенисиу.

В комментариях под публикацией люди оставили массу реакций. Некоторые даже решили, что парень является клоном своего отца в молодости.

"Пьетро самый красивый сын Джованны",

"Какие прекрасные",

"Какое счастье быть сыном Джованны и Мурилу. Счастливчик Пьетро",

"Они точно отец и сын? Что-то не особо похожи",

– пишут под постом артиста.

Ранее известная певица показала горячее фото из ванны.