Раскрыт секрет долгой жизни: нужно есть этот продукт

Для здоровой жизни долгие годы нужно каждый день пить это

Жительница Великобритании Вайолет Осборн, недавно перешагнувшая, шутка ли – вековой юбилей! – рассказала, в чем секрет ее непривычно долгой жизни.

Осборн призналась, что первые пятьдесят лет жизни питалась исключительно правильно, а впервые попробовала "вредную еду"-фастфуд ровно полжизни назад. И так ей стало вкусно, что с тех пор при любом удобном случае Вайолет уплетала вкусную жареную курицу и гамбургеры. Вместо праздничного торта на ее юбилее было блюдо из ближайшего ресторана быстрого питания. Но дожить до ста лет, считает англичанка, ей помогла полезная привычка каждый день пить стакан молока.

Британка выросла в многодетной семье, позже вышла замуж . В годы войны она работала на заводе, изготавливая ящики для боеприпасов и лично отвозила на грузовике все нужное на фронт. После войны Осборн продавала газеты в киоске, а затем переехала в графство Хэмпшир, где до сих пор и живет.

Дочь столетней британки рассказала, что мать всегда была общительной и ее обожают соседи, потому что она всегда, гуляя по улицам, находит пару слов для всех встреченных знакомых.

Ранее мы приводили слова медика о том, сколько раз в день на самом деле нужно питаться, чтобы не нанести вред здоровью.

