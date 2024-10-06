Психотерапевт назвал самые опасные продукты для психики

Булки оказались крайне опасным продуктом для психики
Фото: unsplash.com
Они могут приводить к перепадам настроения и проблемам с самооценкой

Существует несколько продуктов, которые плохо сказываются на эмоциональном и психическом состоянии человека. Психиатр Евгений Кульгавчук рассказал, какие из них представляют наибольшую опасность.

Первое место занимает алкоголь, поскольку интоксикация может приводить к зависимости и пониженному настроению. Это выражается в апатии, усталости, раздражительности, которые обусловлены нехваткой глюкозы в крови. 

Также некоторые кондитерские и хлебобулочные изделия способны провоцировать развитие депрессии. Быстрые углеводы вызывают колебания настроения, ожирение, которое, в свою очередь, приводит к дополнительным проблемам с самооценкой.

Плохо сказываются на состоянии человека слишком жирные мясные блюда и фастфуд. Они долго перевариваются и отнимают слишком много энергии. 

"Как правило, после плотного мясного ужина не хочется придерживаться никаких планов, воплощения идей, сон становится менее качественным А порой после тяжелых застолий человек ощущает себя немного разбитым", – говорит специалист.

По его словам, неправильное питание также снижает сексуальный потенциал у мужчин. А это приводит к проблемам с самоценкой.

Источник: Взгляд

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