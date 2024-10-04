В "Сбербанке" объяснили внезапное исчезновение денег с карт клиентов

Деньги россиян стали внезапно пропадать со счетов: что происходит
Фото: unsplash.com
Банки выступили с объяснением инцидента

Клиенты самых разных банков столкнулись с неожиданными списаниями с карт. Подобное происходило с ними, если оплачивали покупки в терминалах "Сбера" – платеж случался дважды. Информацию о сбоях подтвердили несколько источников в банковском секторе.

По их словам, проблемы возникали в том случае, если клиент пользовался POS-терминалами. Однако это затронуло не только людей с картами "Сбера", но и весь банковский рынок. Как правило, сбои были зафиксированы по картам Visa.

Источники утверждают, что деньги дважды списались у пользователей, которым приходится часто обрабатывать "клиринговые файлы", иными словами подтверждать платеж. Если бы банку приходилось отслеживать единичные транзакции, то отловить ошибку было бы легче. 

"Сейчас банки перепроверяют операции по картам и возвращают списанные по ошибке деньги, но это может занять время", – сообщает РБК.

Указывается, что проблемы с платежами подтвердили, как минимум, пять российских банков. Многие уже отправили деньги по ошибочным операциям.

Источник: РБК

Сюрприз для Белого дома: что ждет США после ухода Зеленского

Вашингтон будет поражен

Массово сдаются: сколько военных ВСУ попросились в плен за неделю

Несчастные вояки стараются спасти свои жизни

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей