Врач раскрыл способы устроить себе полноценный отдых

Лучше отдать предпочтение активному досугу

Отдыхать при загруженном графике бывает крайне нелегко – порой, на выходные выпадает столько задач, что складывается ощущение, будто бы одну работу приходится менять на другую. Однако есть некоторые приемы, которые помогут скорее восстановится после рабочих будней. О них рассказал врач Андрей Беловешкин.

Эксперт советует устраивать себе небольшие паузы во время работы, поскольку они помогают разгрузить мозг. Не стоит зацикливаться на отдыхе, который возможен только после окончания всех дел – такой подход является вредным.

Также стоит запланировать себе все занятия для отдыха заранее, расписать подробно список хобби и приятного досуга. Дополнительно важно, чтобы отдых и работа не проходили в одном месте.

Доктор отметил, что отлично отдохнуть помогают спонтанность и новизна.

"Любое отступление от рутины отлично перезагружает. Креативность, легкая сумасшедшинка хорошо балансирует уставшую префронталку", – пояснил специалист.

Он посоветовал проводить время отдыха активно, поскольку это способствует выработке дофамина.