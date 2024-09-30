Эксперты объяснили, почему нельзя снимать стресс фастфудом и алкоголем

Они не помогают бороться с главной проблемой

Довольно часто люди предпочитают снимать накопившийся стресс с помощью злоупотребления алкоголем или вредной едой. Однако это не является эффективным способом и может привести к новым проблемам, утверждает нутрициолог Ксения Молчанова.

Еда давно стала простым и легким способом получить эмоциональную разрядку, хотя по сути она не решает те трудности, из-за которых у человека появился стресс. В результате переедание ухудшает физическое состояние, приводит к ожерению, проблемам с ЖКТ, сердечно-сосудистой системой и даже к диабету.

Также люди для снятия стресса пьют алкоголь. Но, по словам эксперта, он помогает лишь на время, ненадолго притупляя чувство тревоги и нервного напряжения. В перспективе злоупотребление спиртным способствует развитию различных недугов.

"Привычка оказывает разрушительное воздействие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. При его употреблении страдают поджелудочная железа, печень, желудок и пищевод, особенно сильное негативное влияние алкоголь оказывает на мозг", – подытожила специалист.