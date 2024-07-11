Нежные отношения двух котов умилили публику – видео

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Многие люди отмечают, что зачастую братья наши меньшие проявляют даже более нежные и человеческие чувства, чем сами люди. Котики и собачки тоже умеют по-настоящему любить и не стесняются показывать свои эмоции объектам обожания.
Большой интерес у пользователей социальных сетей вызвал забавный видеоролик, на который попали нежности двух котов. По их поведению видно, что они по уши влюблены.
Начинается видео с момента, когда очаровательный кот подходит к своей подруге, растянувшейся на дорожке под лучами солнца. Он нежно тыкает мордочкой в свою избранницу, затем укладывается рядом, и коты начинают обниматься. Романтические чувства между двумя пушистиками умилили интернет-пользователей.
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