Нежные отношения двух котов умилили публику – видео

Нежные отношения двух котов умилили публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Животные по уши влюблены

Многие люди отмечают, что зачастую братья наши меньшие проявляют даже более нежные и человеческие чувства, чем сами люди. Котики и собачки тоже умеют по-настоящему любить и не стесняются показывать свои эмоции объектам обожания.

Большой интерес у пользователей социальных сетей вызвал забавный видеоролик, на который попали нежности двух котов. По их поведению видно, что они по уши влюблены.

Начинается видео с момента, когда очаровательный кот подходит к своей подруге, растянувшейся на дорожке под лучами солнца. Он нежно тыкает мордочкой в свою избранницу, затем укладывается рядом, и коты начинают обниматься. Романтические чувства между двумя пушистиками умилили интернет-пользователей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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