Тест на грамотность: смущают ли вас ошибки в меню

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Большинство россиян с огромным удовольствием дегустируют блюда из разных кухонь мира. Все мы любим посещать хорошие рестораны, где можно побаловать свой желудок необычными деликатесами. Однако мало кто задумывается о том, как правильно пишутся названия необычных блюд.
Предлагаем вам пройти оригинальный тест и попробовать угадать, как на самом деле нужно писать название того или иного блюда. К сожалению, в ресторанах далеко не всегда заботятся о грамотном составлении меню. Очень часто там можно встретить грубые ошибки.
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