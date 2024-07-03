Тест на грамотность: смущают ли вас ошибки в меню

Далеко не все знают, как пишутся иностранные слова

Большинство россиян с огромным удовольствием дегустируют блюда из разных кухонь мира. Все мы любим посещать хорошие рестораны, где можно побаловать свой желудок необычными деликатесами. Однако мало кто задумывается о том, как правильно пишутся названия необычных блюд.



Предлагаем вам пройти оригинальный тест и попробовать угадать, как на самом деле нужно писать название того или иного блюда. К сожалению, в ресторанах далеко не всегда заботятся о грамотном составлении меню. Очень часто там можно встретить грубые ошибки.