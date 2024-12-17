Кинокритик призвал Борисова отказаться от "Оскара"

Актеру указали на русофобские корни его роли

Эксперты сходятся во мнении, что российский актер Юрий Борисов может быть номинирован на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Сейчас у него достаточно номинаций и хороших оценок со стороны сообществ кинокритиков, поэтому и шансы, в том числе на победу, велики. Однако не все в России считают, что артист должен соглашаться на премию.

Критик Роман Григорьев утверждает, что проект не является самым выдающимся в карьере Борисова. Актер сыграл в картине зарубежного режиссера Шона Бэйкера, поэтому и получать за него награду было бы не патриотично.

Эксперт указал, что фильм "Анора" многих в России оскорбил своим повествованием, в том числе представителей армянских диаспор и русских.

"Даже как-то неудобно перед армянами. За такой фильм хочется извиниться. И что уж говорить о русских, которые выставлены идиотами", – говорит он.

По его словам, если бы по сюжету героев заменили на мексиканцев, то такого ажиотажа вокруг картины не было, поскольку это не вписывается в повестку. Григорьев уверен, что "Анору" не следовало показывать российской публике, поскольку в ней больше политики, чем искусства.

Также критик полагает, что сам Борисов не смог до конца раскрыться в фильме. Актер будто бы не подозревал, в каком виде появится на экране.

"На его месте не очень патриотично было бы получать награду за эту роль. Я бы отказался",

– подытожил Григорьев.