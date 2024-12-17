Кинокритик призвал Борисова отказаться от "Оскара"

В России призвали Борисова отказаться от "Оскара"
Юрий Борисов. Фото: АГН "Москва"
Актеру указали на русофобские корни его роли

Эксперты сходятся во мнении, что российский актер Юрий Борисов может быть номинирован на "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Сейчас у него достаточно номинаций и хороших оценок со стороны сообществ кинокритиков, поэтому и шансы, в том числе на победу, велики. Однако не все в России считают, что артист должен соглашаться на премию.

Критик Роман Григорьев утверждает, что проект не является самым выдающимся в карьере Борисова. Актер сыграл в картине зарубежного режиссера Шона Бэйкера, поэтому и получать за него награду было бы не патриотично.

Эксперт указал, что фильм "Анора" многих в России оскорбил своим повествованием, в том числе представителей армянских диаспор и русских.

"Даже как-то неудобно перед армянами. За такой фильм хочется извиниться. И что уж говорить о русских, которые выставлены идиотами", – говорит он.

По его словам, если бы по сюжету героев заменили на мексиканцев, то такого ажиотажа вокруг картины не было, поскольку это не вписывается в повестку. Григорьев уверен, что "Анору" не следовало показывать российской публике, поскольку в ней больше политики, чем искусства.

Также критик полагает, что сам Борисов не смог до конца раскрыться в фильме. Актер будто бы не подозревал, в каком виде появится на экране.

"На его месте не очень патриотично было бы получать награду за эту роль. Я бы отказался",

– подытожил Григорьев.

Источник: Страсти

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