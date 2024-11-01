Жена рассказала о первом симптоме деменции у Брюса Уиллиса

Жена рассказала о первом симптоме деменции у Брюса Уиллиса
Брюс Уиллис. Фото: Gage Skidmore from Peoria / wikimedia.org
К нему вернулись проблемы из детства

Жена американского актера Брюса Уиллиса утверждает, что сигналом, из-за которого они заподозрили у него деменцию, стало возвращение детского заикания. Эмма Хемминг рассказала, что в детском возрасте артист был сильной заикой – ему помогли лишь занятия с педагогом по театральному искусству.

По ее словам, благодаря выученному еще в раннем возрасте приему он мог без проблем произностить даже большие речи во время съемок без каких-либо проблем. В жизни же заикание у него периодически проскакивало.

"Никогда бы за миллион лет я не подумала, что это может быть формой слабоумия у столь молодого человека", – говорит она.

Актриса и модель Хеминг признается, что ее дети выросли, наблюдая за ухудшением здоровья отца, и когда они стали достаточно взрослыми, чтобы начать это замечать, она почувствовала, что настало время рассказать им правду о его заболевании – лобно-височной деменции, которая может влиять на языковые навыки, модели поведения и движения.

Сейчас семья старается окружить 69-летнего Уиллиса заботой, хотя близкие опасаются, что он может не дожить до своего юбилея.

Источник: RadarOnline

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