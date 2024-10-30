Суд отклонил иск Седоковой на развод с третьим мужем

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Судебные эксперты приняли решение отклонить иск знаменитой исполнительницы Анны Седоковой на развод с баскетболистом Янисом Тиммой, с которым она состояла в браке четыре года.
Причиной отказа стало выявленное несоответствие иска законодательным нормам. Однако суд предоставил звезде возможность исправить недостатки документа. После внесения необходимых поправок иск может быть принят к рассмотрению, либо его опять же вернут артистке.
Как бы там ни было, пока официальный развод не состоялся, что, по словам близких, дает спортсмену с разбитым сердцем шанс на восстановление отношений. Мужчина, по информации от знакомых пары, тяжело переживает возможное расставание с артисткой и надеется на примирение. Их союз часто привлекал внимание поклонников, которые восхищались гармонией между артисткой и спортсменом, несмотря на разницу в профессиях.
Теперь судьба звездного брака остается неопределенной, и внимание общественности приковано к дальнейшим действиям пока еще супругов.
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