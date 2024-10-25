Сати Казанова высказалась о позднем материнстве

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Певица Сати Казанова, которой недавно исполнилось 42 года, готовится впервые стать матерью. Для знаменитости и ее мужа-итальянца этот ребенок является невероятно долгожданным – несколько лет у них не получалось забеременеть, несмотря на хорошие анализы и физическое здоровье.
Певица не скрывает своего трудного пути к материнству, который занял у нее много времени, сил и нервов. Однако на ее рассказы находятся люди, критикующие ее за такую позднюю беременность.
"Это вообще очень болезненная тема в России – тема старения. У меня на странице женщины пишут "ой, ты старая уже", "время тебя не щадит". А я что, обязана быть вечно молодой?!" – возмущается Сати.
В качестве примера она привела актрису Монику Беллуччи, у которой первая дочка появилась на свет в 40 лет. Итальянская знаменитость, несмотря на возраст, выглядит прекрасно и до сих пор считается эталоном красоты. И поздняя беременность нисколько не отразилась на ней.
Казанова рассказала, что в попытках стать матерью она перепробовала многое. С годами ей даже стали предлагать заморозить яйцеклетки, но, к счастью, беременность пришла к артистке естественным путем. Сейчас она уверена, что бесплодие было вызвано стрессом и напряжением из-за загруженного графика.
Лидеру пришлось принимать непростое решение