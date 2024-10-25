Сати Казанова высказалась о позднем материнстве

Сати Казанова высказалась о позднем материнстве
Сати Казанова. Фото: АГН "Москва"
Знаменитость возмущает критика из-за возраста

Певица Сати Казанова, которой недавно исполнилось 42 года, готовится впервые стать матерью. Для знаменитости и ее мужа-итальянца этот ребенок является невероятно долгожданным – несколько лет у них не получалось забеременеть, несмотря на хорошие анализы и физическое здоровье. 

Певица не скрывает своего трудного пути к материнству, который занял у нее много времени, сил и нервов. Однако на ее рассказы находятся люди, критикующие ее за такую позднюю беременность.

"Это вообще очень болезненная тема в России – тема старения. У меня на странице женщины пишут "ой, ты старая уже", "время тебя не щадит". А я что, обязана быть вечно молодой?!" – возмущается Сати.

В качестве примера она привела актрису Монику Беллуччи, у которой первая дочка появилась на свет в 40 лет. Итальянская знаменитость, несмотря на возраст, выглядит прекрасно и до сих пор считается эталоном красоты. И поздняя беременность нисколько не отразилась на ней.

Казанова рассказала, что в попытках стать матерью она перепробовала многое. С годами ей даже стали предлагать заморозить яйцеклетки, но, к счастью, беременность пришла к артистке естественным путем. Сейчас она уверена, что бесплодие было вызвано стрессом и напряжением из-за загруженного графика.

Источник: ВКонтакте

"Путин сожалеет": раскрыто истинное отношение президента РФ к СВО

Лидеру пришлось принимать непростое решение

"Две клешни": генерал ВСУ объявил о катастрофе на передовой

Ситуацию уже не исправить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей