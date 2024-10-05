Бибер решил прервать молчание о происходящем на вечеринках Пи Дидди

Знаменитость считает, что его откровения могут многим помочь

Источники говорят, что Джастин Бибер, который вероятно стал одной из жертв Пи Дидди, готов рассказать о происходящем на сумасшедших вечеринках рэпера. Изначально певец не планировал публично высказываться об этом, но в последнее время поменял свое отношение.

Для Бибера опыт общения с Дидди в 13-летнем возрасте был очень тяжелым. В Сети всплыло видео, на котором продюсер признается, что собирается отрываться с молодым артистом в течение 48 часов. Спустя несколько лет после этого у певца была наркотическая и алкогольная зависимости, ему диагностировали депрессивное расстройство. В интервью он говорил, что никому бы не пожелал пережить то, что ему пришлось в молодом возрасте ради славы.

Близкие к Джастину люди говорят, что спустя годы он наконец стал рассказывать о пережитом на вечеринках Пи Дидди. По их словам, с певцом происходил настоящий ад. Сейчас же он готов рассказать об этом широкой публике.

"Он старался быть честным в отношении своих демонов и того, как он полагался на терапию и свою веру, чтобы вернуться на путь истинный. Тем не менее, было тяжело вытаскивать все это на поверхность. Но если разговор о его прошлой травме может помочь другим, он, вероятно, поможет. Он хочет разорвать этот цикл раз и навсегда",

– заявили знакомые Биббера.