Россияне обратили внимание на изменение внешности Татьяны Овсиенко

Татьяна Овсиенко изменилась до неузнаваемости: россияне в шоке
Татьяна Овсиенко. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com/
Артистка сама на себя не похожа

В свое время популярная российская певица Татьяна Овсиенко была настоящим секс-символом. Красавица пользовалась бесконечным вниманием публики, много гастролировала и радовала поклонников своим обаянием и талантами. Однако время никого не щадит.

Так, на просторах интернет-пространства появились свежие фотографии Татьяны Овсиенко. Сейчас ей 57 лет. Поклонники обратили внимание, что с годами бывшая участница нашумевшей в свое время музыкальной группы "Мираж" невероятно изменилась.

На фотоснимках Овсиенко запечатлена с разных ракурсов. На кадрах хорошо видны возрастные изменения, которые не обошли стороной разменявшую шестой десяток артистку. В реакциях поклонники оценили плохо узнаваемый внешний вид звезды отечественной эстрады. Люди ставят удивленные и шокированные смайлики.

К слову, ранее россияне были поражены переменами во внешности жены известного артиста Дмитрия Певцова, не менее популярной актрисы Ольги Дроздовой.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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