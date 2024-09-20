Брюс Уиллис может не дожить до марта: заявление родных

Брюс Уиллис может не дожить до марта: заявление родных
Фото: соцсети
Родственники переживают из-за времени, которое у них осталось, чтобы провести вместе

Состояние страдающего от деменции Брюса Уиллиса остается стабильно тяжелым, хотя иногда бывают и благоприятные дни, рассказала его дочь Таллула. По ее словам, ей тяжело наблюдать за своим отцом и тем, что с ним происходит.

Тем не менее, источники, близкие к семье артиста, утверждают, они опасаются, что звезда "Крепкого орешка" может не дожить до своего 70-летнего юбилея в марте. Его близки постоянно думают о том, сколько у них осталось времени вместе.

За Уиллиса переживают пятеро дочерей, нынешняя и бывшая жены Эмма Хеминг и Деми Мур. Они пожертвовали значительной частью своей жизни, чтобы пройти этот непростой период вместе с актером. Сейчас он не может самостоятельно добраться до машины, поскольку путается в пространстве. Однако болезнь, к счастью, не отразилась на его подвижности.

За Брюсом круглосуточно присматривают сиделки, а также телохранители, которые ограждают его от публики.

"Для семьи душераздирающе видеть его таким уязвимым и зависимым. Брюс, которого они помнят, был полон энергии и мужской гордости. Теперь он кажется беспомощным", – делятся источники.

Знакомые утверждают, что больше знаменитость не в состоянии говорить и узнавать многих людей из своей жизни.

Источник: In Touch Weekly

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