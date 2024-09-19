Шоумен Зверев из-за санкций изменил свой гардероб

Стилисту пришлось пожертвовать дорогим

Знаменитый светский лев Сергей Зверев поделился, как западные санкционные ограничения повлияли на его образ жизни и подход к моде. По словам звезды, он полностью пересмотрел свои привычки в отношении покупок одежды и аксессуаров. Ранее он регулярно тратил свои гонорары в бутиках известных западных брендов, но теперь предпочитает поддерживать российских дизайнеров.



Шоумен рассказал, что перешел на коллаборации с отечественными модельерами сразу после введения рестрикций, и это оказалось для него отличным решением. Российские дизайнеры предлагают не менее стильную и качественную одежду, а его гардероб по-прежнему остается уникальным и модным.

Переход к поддержке локальной модной индустрии не только позволяет стилисту оставаться на вершине стиля, но и помогает развитию российского дизайна. Зверев признался, что полностью доволен новым подходом и не планирует возвращаться к покупкам западных брендов.