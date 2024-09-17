Татьяна Арнтгольц захотела родить третьего ребенка

Артистка не против родить еще раз в 42 года

Четыре года назад Татьяна Арнтгольц вышла замуж за Марка Богатырева. В этом браке у них родился сын Данила, а также они воспитывают дочь актрисы от первого брака. Знаменитость признается, что роль матери ей очень нравится и она не против завести с супругом еще одного ребенка.

По ее словам, Богатырев очень хороший отец, который понимает, когда она устает и нужно взять заботу о сыне на себя. Благодаря ему артистка наконец решилась взять паузу в работе и отдавать себя только тем проектам, которые ей интересны, а не "пахать как загнанная лошадь".

Первого ребенка, дочь Машу, Татьяна практически не воспитывала из-за большого количества предложений по работе, этим процессом занималась бабушка. А вот с появлением сына актриса поняла, что хочется больше времени посвятить материнству и даже родить еще раз.

"С Данилой не хочется столько работать – хочу видеть все, что с ним происходит: как растет, как меняется. Мы с мужем много времени проводим с сыном. Няня помогает лишь тогда, когда мы совсем не можем", – призналась знаменитость.

