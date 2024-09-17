Друг рассказал о хамском поведении Губина в молодости

По его словам, артист плохо относился к людям

Продюсер Александр Яковлев вспомнил годы сотрудничества с Андреем Губиным. По его словам, артист начинал как хороший и рассудительный парень, но в один момент рядом с ним появились сомнительные компании, и он не выдержал испытание славой.

Яковлев говорит, что несколько раз у певца были серьезные отношения, и все начиналось одинаково – с его рассказов, какая девушка невероятная, неземная и мыслями, что встретил ту единственную. Но в один момент Губин резко обрывал все романы, что вызывало удивление не только у его друзей, но и избранниц.

Продюсер вспоминает, как однажды зашел к Андрею в гости и встретил разозленного артиста и его девушку Люсю всю в слезах. Он просто собирал чемоданы и уходил. Позже возлюбленная признавалась в беседе, что певец словно проснулся не с той ноги и довел ее до истерики, хотя до этого у них были идеальные отношения.

"Возможно, он намеренно себя накручивал – по-другому новые песни не рождались? Он так и не смог создать семью, которая бы его устроила", – говорит Яковлев.

Таким же взбалмошным Губин был и в профессиональных вопросах. Например, мог в один момент ни с чего уволить музыканта прямо перед вылетом на гастроли. Такие поступки звезды его знакомый считает неправильными и полагает, что в один момент другие люди попросту перестали иметь для артиста какое-то значение.