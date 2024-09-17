Известная актриса рассказала о единственном свидании с Томом Крузом

После него она решила не продолжать отношения со знаменитостью

Актриса Хизер Локлир рассказала о свидании с Томом Крузом, которое состоялось около 40 лет назад. Знаменитости познакомились в 22 года, когда только делали первые шаги к славе.

По словам артистки, они встретились на пробах и договорились пойти в танцевальный клуб. Однако когда Хизер увидела, как Том танцует, то сразу же потеряла к нему весь интерес. Тем не менее, по ее словам, актер был достаточно милым во время свидания.

Локлир утверждает, что была одной из первых, кому Круз продемонстрировал свой коронный прием скольжения на ногах, который потом использовал в фильме "Рискованный бизнес".

Однако дальше встречаться с ним актриса не захотела, поскольку решила, что он ей не подходит. После у нее были романы с рок-звездами Томми Ли из Mötley Crüe и Ричи Самброра из Bon Jovi.