Психолог назвала разговоры с собой признаком возможной шизофрении

Разговоры с собой назвали признаком шизофрении
Фото: unsplash.com
Однако не всегда это указывает на то, что человек сошел с ума

Если человек постоянно разговаривает сам с собой, то это может указывать на развитие у него шизофрении. Однако и бывают случаи, когда это не является симптомом психической болезни, говорит психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, такие ситуации нормальны, когда человек просто пытается справиться с сильными эмоциями с помощью разговора с самим собой. Это помогает ему успокоиться и найти выход из ситуации, пережить свои ощущения. Также порой беседовать с собой приходиться, чтобы почувствовать уверенность в собственных мыслях и действиях.

"Когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он чувствует себя увереннее и лучше понимает, кто он есть", – пояснила специалист.

Однако если беседы с собой неконтролируются и проявляются довольно хаотично, это может говорить о развитии различных психических болезней. И шизофрения – одна из них.

Источник: News.ru

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