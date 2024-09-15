Психолог назвала разговоры с собой признаком возможной шизофрении

Однако не всегда это указывает на то, что человек сошел с ума

Если человек постоянно разговаривает сам с собой, то это может указывать на развитие у него шизофрении. Однако и бывают случаи, когда это не является симптомом психической болезни, говорит психолог Дарья Дугенцова.

По ее словам, такие ситуации нормальны, когда человек просто пытается справиться с сильными эмоциями с помощью разговора с самим собой. Это помогает ему успокоиться и найти выход из ситуации, пережить свои ощущения. Также порой беседовать с собой приходиться, чтобы почувствовать уверенность в собственных мыслях и действиях.

"Когда человек озвучивает свои мысли и убеждения, он чувствует себя увереннее и лучше понимает, кто он есть", – пояснила специалист.

Однако если беседы с собой неконтролируются и проявляются довольно хаотично, это может говорить о развитии различных психических болезней. И шизофрения – одна из них.