Звезда "Игры престолов" Софи Тернер окончательно развелась с мужем

Они расстались еще год назад

Джо Джонас и Софи Тернер завершили свой развод спустя год после разрыва. Бывшие супруги наконец уладили все юридические тонкости и подписали официальное соглашение с судьей, условия которого являются конфиденциальными. Известно, что главными проблемами стали раздел имущества и опека над детьми.

Софи и Джо поженились в 2019 году, у них родилось двое дочерей. Спустя некоторое время после появления второго ребенка на свет, их отношения внезапно рухнули. Джонас начал обвинять супругу в желании вести светскую жизнь и алкоголизме. Поэтому артист хотел получить полное право опеки над детьми и забрать их в США, пока Тернер отказывалась перевозить их из Великобритании.

В какой-то момент дела пошли настолько плохо, что Софи подала иск против Джо о похищении ребенка, хотя в январе она попросила судью отклонить его. В октябре 2023 года супруги заключили временное соглашение об опеке после того, как актриса "Игры престолов" подала на него в суд за попытки помешать ей вывезти детей из США в якобы заранее запланированную поездку в Великобританию.



Тернер признавалась в интервью, что рождение детей стало для нее большим стрессом. Она страдала от депрессии, тревожности и булимии. За несколько недель до подачи заявления о разводе, в СМИ появлялись снимки, на которых актриса наслаждается бурной ночью со своими коллегами по фильму.