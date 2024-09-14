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Алексей Воробьев разоткровенничался о своей личной жизни. В недавнем интервью он признался, что давно отрекся от своей биологической матери.
Артист рассказал, что его долго обманывали родители, заявляя, что семья всегда и во всем будет его поддерживать. Однако оказалось, что семьей не обязательно являются люди, которые в порыве страсти или по неосторожности производят тебя на свет.
Теперь, по его словам, у него есть по-настоящему близкие люди.
"Женщина, которая стала мне приемной матерью, с гордостью смотрела на меня в минуты моего успеха и сидела у больничной койки, когда я был парализованным инсультом овощем", – говорит Алексей.
Певец утверждает, что хотел бы и для своих детей быть примером настоящей верности и любви, каким она стала для него.
Незалежные оказались в тяжелых условиях