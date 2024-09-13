Музыкант Бон Джови спас женщину от прыжка с моста

Музыкант Бон Джови спас женщину от прыжка с моста
Джон Бон Джови. Фото: соцсети
Он чудом уговорил ее не совершать ужасный поступок

Известный артист Джон Бон Джови во время съемок клипа в Нэшвилле отговорил женщину прыгать с моста. Кадры произошедшего опубликовали западные СМИ.

Артист в этот момент находился на месте и снимал клип вместе с участниками группы. В какой-то момент женщина рядом переступила за ограждения и решила, что хочет свести счеты с жизнью. Это увидел музыкант, который медленно подошел к ней и стал отговаривать от радикального поступка.

На кадрах было видно, что после беседы неизвестная согласилась не прыгать с моста. Бон Джови помог ей перебраться через забор на безопасную сторону и продолжил успокаивать ее. 

Источники, близкие к артисту, рассказали, что он смог помочь женщине, поскольку раньше проходил курсы поддержки людей, находящихся в кризисной ситуации. Давать комментарий по поводу инцидента он отказался, чтобы дополнительно не травмировать даму, которая пребывает и без того в трудном состоянии.

Источник: Page Six

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