Музыкант Бон Джови спас женщину от прыжка с моста

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Известный артист Джон Бон Джови во время съемок клипа в Нэшвилле отговорил женщину прыгать с моста. Кадры произошедшего опубликовали западные СМИ.
Артист в этот момент находился на месте и снимал клип вместе с участниками группы. В какой-то момент женщина рядом переступила за ограждения и решила, что хочет свести счеты с жизнью. Это увидел музыкант, который медленно подошел к ней и стал отговаривать от радикального поступка.
На кадрах было видно, что после беседы неизвестная согласилась не прыгать с моста. Бон Джови помог ей перебраться через забор на безопасную сторону и продолжил успокаивать ее.
Источники, близкие к артисту, рассказали, что он смог помочь женщине, поскольку раньше проходил курсы поддержки людей, находящихся в кризисной ситуации. Давать комментарий по поводу инцидента он отказался, чтобы дополнительно не травмировать даму, которая пребывает и без того в трудном состоянии.
Лидер неожиданно перешел на русский язык
Украинцам предсказывают плохой итог нападения на Россию