Уехавшая из России Ауг снялась в "Огниво против Волшебной Скважины"

Участие знаменитости в проекте тщательно скрывали

Недавно завершились съемки детской сказки по мотивам произведения Андерсена "Огниво против Волшебной Скважины". Известно, что главная роль досталась Алексею Демидову. Компанию ему составили Антон Адасинский, Ольга Лапшина, Сергей Барковский и другие. При этом стало известно о еще одном тайном человеке, принявшем участие в картине. Это покинувшая в 2022 году Россию актриса Юлия Ауг.

Артистка исполнила роль королевы – это подвертил один из актеров проекта, который пожелал остаться анонимным. Он говорит, что ему не удалось поработать с Ауг в совместных сценах, поскольку их не было по сценарию. Но может уверенно сказать, что именно она была на съемочной площадке.

"Я знаю, что она играла роль королевы", – заявил актер "Абзацу".

После 2022 года Юлия Ауг уехала из России в Эстонию. Там она давала интервью, в которых рассказывала о своем отрицательном отношении к политике страны на международной арене. После артистка приняла участие в скандальной постановке, где выступила на стороне украинцев.

Ожидается, что фильм с ее участием покажут в России в следующем году.