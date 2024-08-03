Назван суперпродукт для укрепления иммунной системы

Назван суперпродукт для укрепления иммунной системы
Фото: www.unsplash.com
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Правильное питание продлит жизнь

Продукты, которые появляются в тарелках, играют огромную роль в том, насколько крепким будет здоровье человека, и как долго он проживет. Эксперты из разных стран внимательно изучают вопросы, связанные с пользой продуктов питания. Так, специалисты советуют обратить внимание на настоящий суперфуд, который может существенно укрепить иммунную систему, а также помогает справляться с различными воспалениями в организме.

Речь идет о грибах. Как известно, эти дары природы богаты белками и очень полезными для организма человека микроэлементами. Специалисты изучили многообразие грибов – на данный момент насчитывается более 10 тысяч видов грибов, некоторые из которых съедобны, а некоторые – нет. Одними из самых полезных грибов эксперты назвали ежовик и рейши. Регулярное употребление этих продуктов помогает укрепить организм и делает его более устойчивым к болезням.

Источник: Wales Online ✓ Надежный источник

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