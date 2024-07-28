Агаларов объяснил причину повторной женитьбы на возлюбленной

В семье миллиардера бушуют настоящие страсти

Известный певец и представитель очень богатой семьи Эмин Агаларов поделился подробностями перипетий в личной жизни. Недавно поклонники активно обсуждали его повторную женитьбу на модели Алене Гавриловой. Артист решил рассказать, что сподвигло его на такой шаг.



Агаларов и Гаврилова первый раз поженились в 2018-м году. Вскоре на свет появилась наследница влюбленных. Однако недопонимание и частые ссоры в семье привели к тому, что молодые люди решили развестись. Эмин всегда винил в расставании свой сложный характер и подчеркивал, что после разрыва не прекратил общение с бывшей женой.

В конце концов, влюбленные решили снова пожениться. Весной 2024 года они тайно обвенчались. Артист объяснил, что принял свое решение спонтанно из-за глубокого чувства любви к Гавриловой. Супруги снова счастливы и надеются больше не повторять старые ошибки.