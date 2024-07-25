Адлер назвали самым дорогим летним курортом 2024 года в России

Среди победителей - Краснодарский край

Туристические агрегаторы провели анализ популярных направлений летнего отдыха внутри России и составили рейтинг самых дорогих. Первое место досталось краснодарскому Адлеру, где самый высокий чек за суточное пребывание на человека.

В среднем отдыхающие тратят на курорте около 11 тысяч рублей в день. В Абрау-Дюрсо они оставляют чуть меньше – 8,1 тысячу. На третьем месте по дороговизне расположилась Ялта, где в сутки у туристов уходит около 7,6 тысяч рублей из бюджета. Город Сочи, который считается одним из самых дорогих на российском Юге для отдыха, занял всего пятое место вместе с Геленджиком. Там у россиян сутки стоят примерно 5,9 тысяч рублей.

Дешевле всего проводить лето оказалось в Керчи, Судаке, Феодосии и Кучугурах, где суточное содержание одного человека не превышает четырех тысяч рублей.

Аналитики говорят, что средний чек на бронирование летнего отдыха вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. Однако, по и словам, это не отражает общую тенденцию к росту цен, а показывает предпочтения отдыхающих к более дорогому времяпрепровождению отпуска.