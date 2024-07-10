Потехин обвинил Жукова в краже денег и распаде группы "Руки вверх!"

Бывший коллега по группе выступил с разоблачающей тирадой

Для многих жителей России музыкальная группа "Руки вверх" стала важной частью воспоминаний о молодости, под хиты музыкального коллектива до сих пор зажигают по всей стране. Однако неожиданно наружу выплыла неприятная информация о солисте группы Сергее Жукове.



С разгромной тирадой в адрес бывшего компаньона по группе выступил Алексей Потехин. Музыкант обвинил легендарного исполнителя в краже денежных средств. По словам артиста, Жуков во время их совместной работы поступал подлым образом – он мог забрать общие деньги группы и вложить их в свое собственное дело.

Более того, Потехин уверен, что именно Жуков виноват в том, что их успешный тандем в конце концов развалился. Алексей заявил, что в какой-то момент Сергей стал безответственно относиться к деятельности музыкального коллектива и серьзно заинтересовался бизнесом, которому посвящал все больше времени.

Потехин отметил, что изначально музыканты согласовали вложение денежных средств, заработанных с концертов, в деятельность офиса. Однако в какой-то момент Сергей решил, что это в целом фактически только его деньги и стал распоряжаться ими по собственному усмотрению.

"Когда он уже стал полноправным директором и открыл свою компанию, он же все равно вкладывал те самые заработанные первоначально нами деньги", – пожаловался Потехин.

К слову, ранее дочь Сергея Жукова поразила поклонников красивой фигурой.